9 شركات تضخ استثمارات جديدة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية توفر 16 ألف فرصة عمل

استقبلت المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية استثمارات جديدة من 9 شركات صينية وتركية، بتكلفة استثمارية بلغت 41.6 مليون دولار، في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، وملابس الحماية والوقاية الخاصة بالألعاب الرياضية، وإنتاج قطع غيار أجهزة التدفئة والسباكة، ويبلغ عدد فرص العمل المباشرة التي ستوفرها هذه الاستثمارات حوالي 16 ألف فرصة عمل.

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تدفقات الاستثمارات الجديدة تُظهر نجاح جهود الحكومة المصرية في تهيئة بيئة الاستثمار وخلق فرص للتصنيع قادرة على تشغيل آلاف العاملين، مشيراً إلى التزام الاستثمارات الجديدة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بتصدير 100% من إنتاجها للخارج، التزاماً باستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية "الاستثمار من أجل التصدير"، متوقعاً أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمصانع الجديدة في عام 2026.

وأعلن أيمن صالح، رئيس المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، نجاح المنطقة في ترفيق 60 فدانًا خلال 2024 وتهيئتها للأغراض الصناعية وتخصيصها للمستثمرين، كما تعمل المنطقة حالياً على ترفيق 70 فدانًا خلال 2025، لمواكبة الطلب الضخم على الاستثمار الصناعي في مصر عامةً، وفي إقليم قناة السويس خاصةً.

وأعرب ممثلو الشركات الصينية والتركية عن سعادتهم بالإجراءات المُيسّرة وبيئة الاستثمار الجاذبة التي توفرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما أعلنوا عن خططهم للمساهمة في نقل قطاعات كبيرة من عملياتهم الإنتاجية إلى مصر، بغرض المساهمة في خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتحويل مصر إلى مركز رئيسي للتصدير وإعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية تمنحها ميزة تفضيلية في معظم الأسواق الرئيسية حول العالم.