غانا.. مصرع وزيري الدفاع والبيئة في حادث تحطم مروحية

أعلنت حكومة غانا، اليوم الأربعاء، مصرع وزير الدفاع إدوارد أومان بواما، ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا إبراهيم مورتالا محمد، في حادث تحطم مروحية عسكرية، وفقا لنبأ عاجل أوردته قناة العربية.

وفي وقت سابق، قالت القوات المسلحة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في بيان، إن مروحية تابعة للقوات الجوية كانت تقل ثلاثة من أفراد الطاقم وخمسة ركاب اختفت من على شاشة الرادار.

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين تأكدت وفاتهم في الحادث منير محمد، القائم بأعمال نائب منسق الأمن الوطني، وصامويل أبوجي، المرشح البرلماني السابق، وصامويل ساربونج، نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي.

وكشفت السلطات العسكرية أن أفراد الطاقم هم قائد السرب بيتر بافيمي أنالا، وضابط الطيران مانين تووم أمبادو، والرقيب إرنست أدو مينساه.

ووفقا للتقارير الأولية، كان كبار المسئولين الحكوميين على متن طائرة هليكوبتر من طراز Z-9 تابعة للقوات المسلحة الغانية في طريقها إلى أوبواسي عندما اختفت الطائرة عن الرادار.