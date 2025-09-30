أحمد موسى: أتمنى تقبيل رأس مشجع الزمالك الباكي على الهواء

أبدى الإعلامي أحمد موسى تعاطفه الشديد مع أحد مشجعي نادي الزمالك، الذي ظهر في حالة بكاء عقب خسارة فريقه أمام الأهلي في مباراة القمة، مؤكدًا أن المشهد أثّر فيه على الصعيد الإنساني.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد: "أريد أن أتواصل مع هذا الشاب وأقبّل رأسه على الهواء.. هذه هي الروح الرياضية الحقيقية".

وأضاف: أنه رغم سعادته بفوز الأهلي، إلا أن مشاعر مشجع الزمالك تستحق التقدير والاحترام، مشددًا على أن كرة القدم يجب أن تظل وسيلة للمتعة والتنافس الشريف، لا سببًا للحزن، موجهًا رسالته للمشجع: "ارفع رأسك، فريقك كبير، والخسارة جزء من اللعبة".

كما أشاد موسى بأداء النادي الأهلي، معتبرًا أن الفريق الأحمر ظهر أكثر تنظيمًا وجاهزية، مقارنة بالزمالك الذي لم يُظهر الاستعداد الكافي للمباراة، معبرًا في الوقت نفسه عن دهشته من إهدار عمر كمال عبد الواحد فرصة محققة كانت ستمنح الزمالك هدفًا ثالثًا، بعدما ضيّع مجهودًا كبيرًا من أليو ديانج.