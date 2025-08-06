 إيطاليا توافق على مشروع بـ15.5 مليار دولار لبناء أطول جسر معلق في العالم - بوابة الشروق
الأربعاء 6 أغسطس 2025 4:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إيطاليا توافق على مشروع بـ15.5 مليار دولار لبناء أطول جسر معلق في العالم

ميلانو - (أ ب)
نشر في: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 3:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 3:15 م

تمكن مشروع جسر طال انتظاره وتسبب في حالة من الجدل، من شأنه ربط صقلية بالبر الرئيسي الإيطالي، من تجاوز عقبة كبيرة اليوم الأربعاء، ما سمح ببدء العمل فيما سيكون أطول جسر معلق في العالم، رغم المخاوف بشأن وقوع زلازل وبشأن الآثار البيئية المتوقعة وخطر تدخل المافيا.

وأفادت وزارة النقل الإيطالية، في بيان لها، بأن اللجنة الوزارية المشتركة التي تشرف على الاستثمارات العامة الاستراتيجية، وافقت على المشروع الذي تبلغ تكلفته 13.5 مليار يورو "15.5 مليار دولار".

من جانبه، قال وزير النقل ماتيو سالفيني، إن المشروع سيعمل على "تسريع التنمية" في جنوب إيطاليا.


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