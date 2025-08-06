واصلت مؤشرات البورصة المصرية الارتفاع، خلال تعاملات اليوم الاربعاء، حيث صعد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.15% ليصل عند مستوى 35305.32 نقطة.

كما صعد مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 14155.17 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 10531.06 نقطة.

وكانت البورصة المصرية قد واصلت الارتفاع، وتحقيق المكاسب، فى نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، فقد زاد مؤشرها الرئيسي بنسبة كبيرة مكنته من تحقيق مستوى قياسي جديد، بعد القفز أعلى من مستوى 35 ألف نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» بنسبة 1.6%، ليغلق عند مستوى 35245.2 نقطة فى ختام تعاملات أمس.