ترامب: اليابان ستسمح باستيراد شاحنات إف - 150 الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اليابان ستسمح باستيراد شاحنات إف-150 الكبيرة من شركة فورد الأمريكية، في أحدث مؤشر على اختلاف وجهات نظر البلدين بشأن اتفاقية التجارة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي الشهر الماضي.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن تصريحات ترامب جاءت في الوقت الذي توجه فيه كبير المفاوضين اليابانيين إلى واشنطن للضغط على إدارة ترامب للوفاء بتعهدها بخفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها إلى 15%، بدلاً من النسبة الحالية البالغة 5ر27%.

وذكر ترامب، في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الأمريكية: "إنهم (اليابان) يأخذون سياراتنا.. إنهم يأخذون شاحنة فورد إف-150 الرائعة، والتي تحقق أداء ممتازا.. وأنا متأكد من أننا سنحقق أداء جيدا هناك، وأن الأشياء الأخرى التي تحقق أداء جيدا هنا ستحقق أداءً جيدا هناك أيضا".

يذكر أن الغموض يخيم على تفاصيل الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة واليابان؛ مما أثار قلقًا في اليابان بشأن تطبيقها، لا سيما فيما يتعلق بالسيارات، وكثيرًا ما أظهر خطاب إدارة ترامب بشأن الاتفاقيات التجارية تناقضات مع شركائها، مما أثار شكوكًا حول جدواها.

وصرح رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، في جلسة برلمانية أمس: "هذه مسألة ملحة للغاية، لذا ستبذل الحكومة قصارى جهدها لضمان تطبيقها".

وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما بنسبة 27.5% على وارداتها من السيارات اليابانية وهي عبارة عن الرسوم الجمركية الأصلية التي كانت 2.5%، والرسوم الإضافية التي قرر الرئيس ترامب فرضها على كل واردات بلاده من السيارات بنسبة 25%.