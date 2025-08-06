الأردن يدين تجدد الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة

أدان الأردن، اليوم الأربعاء، بشدة الهجمات المتكررة التي تستهدف قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة، في أعقاب اعتداء جديد على قافلة مكونة من 30 شاحنة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وبحسب الوكالة، جدد وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني رفض المملكة للاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإغاثية، والتي كان آخرها اليوم الأربعاء بعد تعرض الشاحنات إلى اعتداءات عديدة أوقفتها عن إكمال مسيرها لفترات زمنية مختلفة.

وكانت القافلة تضم 30 شاحنة عبرت الحدود الأردنية باتجاه قطاع غزة؛ ما ألحق ضررا ماديا بـــ 4 شاحنات بعد قطع الطريق عليها ورشقها بالحجارة، وتحطم واجهات زجاجية أمامية وأضرار أخرى.

وقال المومني في تصريح صحفي إن هناك "تساهلا في التعامل مع المستوطنين الذين يعترضون طريق الشاحنات ويهددون سلامة السائقين"، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء هو الثاني خلال الأسبوع الحالي بعد تعرض قافلة يوم الأحد الماضي إلى الاعتداء أيضا، ما اضطر شاحنتين إلى العودة للأردن.

وشدد الوزير على أن هذا الأمر يستدعي تدخلا إسرائيليا جديا، وعدم التساهل مع من يعيق هذه القوافل الإغاثية التي تشكل خرقاَ للمواثيق الدولية والاتفاقيات المبرمة.

ومن جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي، ردا على استفسار، أن تجمعا من المدنيين الإسرائيليين تشكل عند معبر اللنبي الحدودي مع الأردن، الواقع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقام الجنود بتفريق الحشد، ثم رافق الشاحنات إلى وجهتها.

وأوضح الدكتور المومني أن جهود الهيئة الخيرية الأردنية في إرسال المساعدات تصطدم بعراقيل كبيرة تتمثل بتقديم طلب إلكتروني وتفتيش مفتوح المدة على المعابر، وحصر عملية التفتيش بوقت الدوام، وفرض رسوم جمركية مستحدثة منذ العاشر من يوليو تتراوح بين 300 إلى 400 دولار على الشاحنة الواحدة التي تعبر من الأردن إلى قطاع غزة.

وبين أن الأردن ينفذ إنزالات جوية بالتعاون مع عدد من الدول العربية والغربية، لكنها ليست كافية ولا بديلاً، ولا يمكن أن تكون بديلاً عن القوافل البرية.

ولفت إلى أن المسافة الزمنية التي تحتاجها القوافل من عمان للوصول إلى قطاع غزة قد تمتد إلى نحو ساعتين فقط، لكن بسبب القيود وخلق المعيقات، فإن الرحلة الواحدة تمتد حالياً إلى نحو 36 ساعة حتى تصل مبتغاها.