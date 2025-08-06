رئيس قطاع الصحة بالقاهرة يتفقد المركز الطبي بعابدين ويحيل المتغيبين عن العمل للتحقيق

أجرى الدكتور تامر مدكور، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، جولة ميدانية بمركز طبي عابدين، لتفقد سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية المستلزمات الطبية، وجودة الخدمات الطبية المقدّمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية.

وتفقد مدكور، اليوم الأربعاء، جميع أقسام المركز، بداية من شباك التذاكر وعيادة الإستقبال والطوارئ، مروراً بعيادات العلاج الطبيعي والأسنان والصيدلية والنساء والتوليد والإنتهاء بغرف المبادرات الرئاسية.

وانتقد مظاهر عدم الإنضباط الإداري، وعدم الإلتزام بالزي الرسمي الموحّد، مؤكدًا على إحالة المتغيبين عن العمل إلى الشئون القانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وقال إن الإنضباط هو الركيزة الأساسية لضمان إنتظام العمل وجودة الخدمة المقدّمة للمرضى، موجهًا بضرورة العمل على رفع مؤشرات الأداء وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدّمة بعيادة النساء والتوليد ومتابعة الحمل، مع التأكيد على أهمية المتابعة الدورية، وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لضمان تقديم رعاية صحية آمنة ومتكاملة للمترددات على العيادة.

كما أجرى جولة ميدانية إلى مستشفى المنيرة العام، للاطمئنان على سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدّمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية.

وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن تواجد طاقم طبي وتمريضي مؤهل على مدار الساعة، لضمان التعامل الفوري مع الحالات الطارئة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأشار إلى المرور أقسام الرعايات المركزة والحضّانات، للوقوف على مدى جاهزيتها فى استقبال المواطنين، مؤكدًا تواجد الطاقم الطبي على مدار الساعة، بما يكفل تقديم أفضل سُبل الرعاية الطبية المتكاملة للمرضى، وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة، بجانب المرور على قسم الرعاية المركزة الذي تم تطويره مؤخراً، لمتابعة الانتهاء من الإجراءات النهائية الخاصة بأعمال التطوير، تمهيداً لإعادة تشغيله واستقبال الحالات.