شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة بريتال بالبقاع شرقي لبنان

استشهد شخص في غارة جوية إسرائيلية على سيارة على طريق بلدة بريتال جنوب شرق بعلبك.



أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان عن أن ​غارة​ شنها الطيران الإسرائيلي على سيارة في بلدة بريتال أدت إلى سقوط قتيل.



وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن مسيّرة معادية استهدفت سيارة مدنية بـ3 صواريخ، على طريق بريتال جنوب شرق بعلبك.

وفي نهايو يوليو الماضي سلاح الجو الإسرائيلي عدة غارات على جرود منطقة بريتال شرقي لبنان.

وقد ذكر الجيش الإسرائيلي مؤخرا أنه بعد وقف إطلاق النار في الشمال الذي تحقق في نوفمبر 2024، تمكن من تحقيق إنجازات عملياتية أوصلت "حزب الله" إلى "أصعب وضع منذ تأسيسه" أي خلال فترة التهدئة.

وذكر أن سلاح الجو هاجم الأراضي اللبنانية حوالي 500 مرة خلال 243 يوما منذ وقف إطلاق النار، قتل فيها أكثر من 230 عنصرا من "حزب الله".