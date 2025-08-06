ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن إلى 92 قتيلا

كشف مسؤول طبي يمني، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين إثيوبيين قبالة ساحل محافظة أبين جنوبي البلاد إلى 92 قتيلا، بينما نجا من الحادث 23 شخصا.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن السلطات عثرت على جثث جديدة لمهاجرين إثيوبيين غرقوا قبالة سواحل أبين.

وأوضح المصدر أنه يرتفع بذلك عدد القتلى في حادث غرق القارب إلى 92 مهاجرا إثيوبيا حتى الآن، مشيرا إلى أن عدد الناجين بلغ 23 شخصا، فيما لا يزال هناك عدد غير دقيق من المفقودين.

ولفت المصدر إلى أنه جرى دفن جميع من تم العثور على جثثهم، بتنظيم من السلطات المحلية والجهات الصحية بالمحافظة.

ودعا المسؤول، المنظمات الدولية والمانحين إلى دعم القطاع الصحي في محافظة أبين، التي قال إنها تواجه تحديات كبيرة بسبب تدفق النازحين والمهاجرين واللاجئين.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان صحفي عن سقوط 56 قتيلاً فضلا عن 132 مفقوداً جراء حادث انقلاب القارب الذي وقع يوم الأحد، وكان على متنه 200 شخص حد تصريحها.

وبشكل متكرر يتجه العديد من المهاجرين الأفارقة إلى اليمن، بغرض المرور إلى دول الخليج وخاصة السعودية، من أجل تحسين وضعهم المعيشي.

ومنذ مطلع العام الجاري 2025، سجّلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 350 حالة وفاة واختفاء لمهاجرين على طول الطريق الشرقي الرابط بين القرن الإفريقي واليمن.