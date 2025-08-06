اليونايتد يدخل في مفاوضات متقدمة مع لايبزيج لضم سيسكو

حسم بنيامين سيسكو، مهاجم لايبزيج الألماني، وجهته، حيث يفضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد، بداية من الموسم الجديد.

صراع ضم سيسكو، اشتد في الساعات الماضية بعدما تقدم نيوكاسل يونايتد بعرض رسمي ضخم يصل إلى 90 مليون يورو شاملة المكافآت، بينما انتظر اليونايتد حتى معرفة رأي اللاعب حول وجهته القادمة.

الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، أكد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن سيسكو توصل لاتفاق كامل مع مانشستر يونايتد على الشروط الشخصية.

وأشار إلى أن المهاجم أعرب عن رغبته في الانضمام إلى الشياطين الحمر، ولم يبدٍ أي اهتمام بأندية أخرى (نيوكاسل)، لافتا إلى أن اتفق مع اليونايتد على عقد لمدة 5 سنوات قادمة حتى صيف عام 2030.

ويواصل النادي الإنجليزي محادثاته مع لايبزيج حاليا من أجل التوصل لاتفاق حول قيمة الصفقة.

كان اليونايتد قد تقدم بعرض رسمي في الساعات الماضية أيضا، بقيمة 85 مليون يورو (75 رسوم ثابتة + 10 مليون إضافات)، أي أقل بخمسة ملايين من عرض نيوكاسل.