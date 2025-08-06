نظَّمت مديرية أوقاف مطروح لقاءً تربويًّا تثقيفيًّا جديدًا للأطفال، ضمن فعاليات البرنامج الصيفيّ التثقيفيّ للنشء، بمسجد أُحُد التابع لإدارة أوقاف غرب مطروح، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لغرس القيم الإسلامية الصحيحة، وتفعيلًا لمبادرة "صحّح مفاهيمك".

شهد اللقاءَ حضورُ الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة، مدير عام أوقاف مطروح، يرافقه كلٌّ من: الشيخ محمد مصطفى، مدير الدعوة، الشيخ سامي عبيد، مدير شؤون الإدارات، إلى جانب عددٍ من القيادات الدعوية والأئمة بإدارة أوقاف غرب مطروح.

وقد استُهل اللقاء بفقراتٍ متنوعة، شملت تلاوةً مباركةً من آيات الذكر الحكيم، وإلقاءً شعريًّا، وإنشادًا دينيًّا هادفًا، وقراءةً لبعض المتون العلمية المناسبة لأعمار المشاركين، بما يُسهم في تعزيز ارتباطهم بالعلم والدين واللغة العربية.

وألقى الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة كلمةً تربويةً مؤثرة، أكّد فيها أهمية هذه اللقاءات في تربية النشء على القيم الإسلامية السمحة، وترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة، محذرًا من الأفكار المغلوطة التي قد تصل إلى الأطفال من بعض وسائل الإعلام أو من بيئة المجتمع غير الواعية.

وأشار إلى أن البرنامج الصيفي يُعَدّ من أبرز الوسائل التي تعتمد عليها وزارة الأوقاف في تنفيذ مبادرة "صحّح مفاهيمك"، لما له من دور كبير في توعية الناشئة، وتحصينهم فكريًّا ودينيًّا، وبناء وعيهم الأخلاقي والوطني.

كما حذّر من ظاهرة التنمّر، مشيرًا إلى أنها سلوكٌ مرفوضٌ شرعًا وعقلًا، ويتنافى مع القيم الإسلامية التي تدعو إلى احترام الإنسان وكرامته، مستشهدًا بقول الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾.

وفي ختام اللقاء، عبّر الحاضرون من الأطفال وأولياء الأمور عن سعادتهم البالغة بهذه الفعالية، التي جمعت بين المتعة والفائدة، والتربية والتوجيه، مثمّنين الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في رعاية النشء وتحصينهم فكريًّا، ومُعربين عن تطلّعهم لاستمرار هذه اللقاءات التوعوية الهادفة.