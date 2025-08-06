رئيس الوزراء اليوناني وزيلينسكي يبحثان في اتصال هاتفي دعم أوكرانيا فيما يخص التعافي والدفاع

أجرى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الثلاثاء، لبحث الدعم المستمر لأوكرانيا فيما يخص التعافي والدفاع، بحسب ما أعلنته الرئاسة الأوكرانية.

وبحسب ما ورد في بيان صدر عن مكتب زيلينسكي ونقلته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية اليوم الأربعاء، شكر الرئيس الأوكراني ميتسوتاكيس على مشاركته في "مؤتمر روما" الشهر الماضي من أجل بحث سبل التعافي الاقتصادي في أوكرانيا، حيث تعهد المانحون الدوليون بتقديم مساعدات قيمتها أكثر من 10 مليارات يورو (7ر11 مليار دولار).

وأضاف البيان أن زيلينسكي وميتسوتاكيس بحثا أيضا سبل تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وتدعيم التنسيق مع الشركاء الدوليين.

وعلى صعيد متصل، أطلع زيلينسكي ميتسوتاكيس على النتائج الأولية لمبادرة جديدة بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تعرف باسم "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية" - التي أطلقها الشهر الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته - وتهدف إلى تسريع توريد الأسلحة المصنوعة في الولايات المتحدة إلى كييف.