هيئة الإسعاف: تدريب 662 عاملا بالمحاكم على برامج الإسعافات الأولية

أطلقت هيئة الإسعاف المصرية حملة تدريبية مكبرة، شهدت تدريب ٦٦٢ من العاملين بعدد ٤٧ محكمة بكافة أرجاء الجمهورية على برامج دعم وإنقاذ الحياة والإسعافات الأولية، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقودها هيئة الإسعاف المصرية لنشر الثقافة الإسعافية بين جموع المواطنين، مع التركيز على دعم الكوادر البشرية بالمؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها للجمهور وتشهد كثافات بشرية، ببرامج الإسعافات الأولية لتمكينهم من مجابهة أي طارئ أو عارض صحي قد يشهدوه.

وفي سياق تعليقه على البرنامج التدريبي المكثف للعاملين بعدد من المحاكم المصرية، أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، أن هيئة الإسعاف حملت على عاتقها نشر ذلك الشق التوعوي ضمن رسالتها المجتمعية بين جموع المواطنين، ونجحت خلال العام الماضي فقط في تدريب ما يفوق الثلاثين ألف مواطن من كافة الفئات العمرية، بأماكن التجمعات بالمدارس والجامعات والأندية ودور العبادة، كما شملت البرامج التدريبية ترسيخ مفهوم المستجيب الأول في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارة الري، والعمل، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وغرف الأزمات بالمحافظات.

وفي ذات السياق، أعلن الدكتور محمد الشربيني، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بهيئة الإسعاف المصرية، أن هيئة الإسعاف المصرية حشدت أكثر من ٦٠ مدربًا معتمدًا من الكوادر الإسعافية والطبية لتنفيذ ذلك البرنامج التدريبي المكثف، والذي جرت فعالياته في كافة محافظات الجمهورية يوم السبت الماضي، وفي توقيت متزامن، والذي تضمن نبذة عن تاريخ الإسعاف المصري، وسبل التعامل مع كافة الحالات المرضية الطارئة، وتصحيحًا لبعض المفاهيم الطبية الخاطئة، وسبل التواصل مع الإسعاف وجهات الطوارئ، وآلية عمل الإنعاش القلبي الرئوي.

وقد حرص عدد من القضاة ورؤساء المحاكم على حضور البرنامج التدريبي، وتوجيه الشكر لهيئة الإسعاف المصرية على تلك الخطوة الإيجابية التي تعكس تضافر وتكامل جهود مؤسسات الدولة بما يخدم صالح المواطن.