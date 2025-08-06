قناة إسرائيلية: أي عملية عسكرية واسعة ستسفر عن عشرات القتلى بين الجنود

قدرت مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق لاحتلال قطاع غزة ستُسفر عن خسائر فادحة في الأرواح، تتمثل في عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجنود.

وأفاد تقرير عرضته قناة "كان 11" الإسرائيلية بأنه تم طرح مخاوف من أن تؤدي هذه العملية واسعة النطاق إلى تعرض الأسرى للأذى على يد خاطفيهم، أو من قبل القوات المتوغلة، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

ومن المقرر أن يعرض رئيس الأركان إيال زامير على مجلس الوزراء توصيات الجيش وتداعياتها الاستراتيجية، بالإضافة إلى تحفظاته على أي تحرك لاحتلال غزة.

يُذكر أنه دار نقاش حاد الليلة الماضية بين رئيس الأركان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن خطورة احتلال القطاع .

كما تناولت المناقشات إمكانية إقامة حكومة عسكرية إسرائيلية في المنطقة، والعواقب التي قد تترتب على ذلك.