رئيس بولندا الجديد يؤدي اليمين ويعلن رفضه لليورو والهجرة غير القانونية

أدى الرئيس البولندي الجديد المنتمي إلى التيار اليميني الشعبوي، كارول نافروتسكي، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، وهاجم على الفور الهجرة واليورو.

وقال في خطاب تنصيبه "سوف أكون صوت المواطنين الذين يريدون السيادة والأمن".

وأضاف، "لا للهجرة غير القانونية، نعم لعملة الزلوتي ولا لعملة اليورو".

ويشار إلى أن بولندا لا تتبنى حاليا العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، كما يعارض حزب القانون والعدالة المعارض، الذي دعم نافروتسكي تبنيها .

وكان نافروتسكي، 42 عاما، الذي خاص الانتخابات مستقلا، قد فاز في جولة الإعادة مطلع يونيو الماضي بهامش صغير أمام عمدة وارسو الليبرالي رافال ترازاسكوفسكي.

ويمثل فوز نافروتسكي انتكاسة سياسية للحكومة الموالية لأوروبا بزعامة دونالد توسك. وبالإضافة لكونه متشككا في اليورو، فإن نافروتسكي من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المتوقع أن يحاول الرئيس البولندي الجديد تحقيق تحول سياسي في بولندا.