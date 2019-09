إعصار «دوريان» يعصف بأمريكا: انقطاع الكهرباء عن 220 ألف مبنى وترقب للفيضانات

تسبب إعصار "دوريان" في خلق حالة من الهلع في الولايات الساحلية الأمريكية، منذ أن سحق جزر البهاما، القريبة من الولايات، الأحد الماضي، ثم مروره بولاية فلوريدا، حيث تستعد باق الولايات الساحلية لإخلاء مواطنيها لمواجهة الإعصار، ما يجعله الإعصار الأقوى الذي يضرب الولايات منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وضرب الإعصار جزيرة البهاما، الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، الاثنين الماضي، ما أدى لاقتلاع أسقف المنازل وسقوط الأشجار، ومقتل ما يزيد عن 20 شخصا، فيما ضربت فيضانات عارمة مناطق من سلسلة الجزر الكاريبية، وانقطاع الكهرباء والاتصالات.

وبحسب شبكة "CNN" الأمريكية، حاصرت العاصفة ساحل ولاية جورجيا مساء الأربعاء / الخميس، بعد أن أصدر حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب، أمرا إلزاميا بإخلاء 6 مقاطعات ساحلية، وفرض الطوارئ في 21 أخرى.

أما ولاية فلوريدا، فكانت أولى الولايات الأمريكية التي تتلقى الإعصار، ليلة الأربعاء، من الفئة الثانية بارتفاع بلغ 105 أمتار/الساعة، وسرعة رياح بلغت 95 ميلا، حيث جرى إخلاء 17 مقاطعة بها، فيما تم إلغاء حوالي 1100 رحلة إلى الولاية وخارجها.

في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، لكن لحسن الحظ مر "دوريان" مرور الكرام عليها من دون خسائر"، وعن ذلك غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامي على حسابه الرسمي تويتر قائلا فيما معناه "إن فلوريدا محظوظة لعدم التأثر من الإعصار المدمر".

#HurricaneDorian is here. This is Neptune Beach, FL at 4:00 AM.



Be safe. 🌀 pic.twitter.com/GLFbenUueP — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) September 4, 2019

لكن على الرغم من ذلك لا تزال التخوفات تتملك باقي الولايات الساحلية، حيث اشتدت قوة دوريان، وهو الآن يعصف بمنطقة تشارلستون في كارولينا الجنوبية، ما يجلب تهديدات بحدوث فيضانات في مدينة كاروليناس بولاية كارولينا الشمالية، محطته القادمة، بحسب تقرير "CNN" المنشور الخميس.

وذكرت تقارير ظهور أعاصير في ولايتي كارولينا الجنوبية والشمالية، تاركة عشرات الآلاف من الناس بدون كهرباء في وقت مبكر من يوم الخميس، بالإضافة إلى هطول المطر على المناطق الساحلية بما في ذلك تشارلستون، مما سببت فيضانات أغرقت الشوارع من المحتمل أن تتفاقم، حيث يقول خبراء الأرصاد إنه يوجد احتمالية لسقوط 15 بوصة من الأمطار هناك، فيما قد تؤدي العاصفة إلى نقل 4_7 قدام من مياه البحر إلى الشاطئ، خاصة خلال ارتفاع المد بعد فترة الظهيرة، في الوقت الذي بدأت فيه المياه ترتفع وتصل إلى المنازل في تشارلستون بالفعل.

وأشار التقرير إلى أنه تم الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 220 ألف منزل وشركة، صباح الخميس، في ولايات جورجيا، وكارولينا الجنوبية، وكارولينا الشمالية، بالإضافة إلى تضرر بعض السيارات والمباني.

وأفاد خبراء الأرصاد بأنه أكثر من مليون شخص في أجزاء من ولايات كارولينا الجنوبية والشمالية يخضعون لأوامر إخلاء إلزامية، مع بداية تدهور الأوضاع في مدينة تشارلستون الساحلية، في وقت مبكر من يوم الخميس، بحسب تصريحات قسم شرطة المدينة على تويتر.

وقال عالم الأرصاد الجوية ستيف رولي من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في تشارلستون، إن العاصفة قد تمر على بعد أقل من 40 ميلاً من ساحل مقاطعة تشارلستون، فيما قال عمدة المدينة جون تيكلينبرج، إنه يبذل ما وسعه لإخلاء المدينة تماما خلال العاصفة.

يأتي هذا في ظل تحذيرات من امتداد الإعصار إلى حدود ولاية فرجينيا مع كارولينا، حيث تنشط أعاصير في شمال نهر سافانا حتى حدود ولاية كارولينا الشمالية مع فرجينيا، مما يعنى تأثر المنطقة بالإعصار بسرعة رياح لا تقل عن 74 ميلاً في الساعة، طبقا لإدارة الطوارئ التي أعلنت توقع حدوث فيضانات محتملة وعاصفة ورياح مدمرة وانقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة.

ومن المتوقع أن يستمر إعصار دوريان على حدود الولايات الساحلية في أمريكا، خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما أعلن مركز الأعاصير الأمريكي.

وعن الوضع في جزر البهاما، فقد أظهرت مقاطع الفيديو التي تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حجم الدمار الكارثي الذي سببه الإعصار في جزر البهاما، يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تسبب الإعصار في غرق مهبط مطار "جراند باهاما" الدولي، في الماء؛ ما أدى لتعطيل حركة الملاحة كليا، فيما أغدقت مياه الإعصار الشوارع العامة وسحقت المنازل، ما تسبب في سقوط الأسقف ومقتل ما يقرب من 20 شخصا، وأظهر مقطعا أخر مجموعة من سكان البهاما خلال محاولتهم التشبث والنجاة من اندفاع مياه الإعصار، فيما تظهر البيوت الخشبية مغطاه كليا بالماء.

🌪



First videos coming in from Bahamas after Dorian passed through and it's complete devastation.



If we continue to increase our emissions of greenhouse gasses, these kind of damages will also increase.#HurricaneDorian #Dorian #bahamas @WPLGLocal10 pic.twitter.com/OYxo4pNeNX — Alexander Verbeek 🌍 (@Alex_Verbeek) September 1, 2019

RACE AGAINST TIME: Dramatic video shows group of people swimming through raging Bahamas floodwaters as the eye of Hurricane Dorian passed overhead. https://t.co/zXj7OIvYki pic.twitter.com/RGFH4GBCWx — ABC News (@ABC) September 3, 2019

إقرا ايضا:

شاهد.. الحرس الوطني الأمريكي يمد ولاية جورجيا بـ7500 جندي تأهبا لإعصار «دوريان»