قال الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، العقيد عبد الجليل عبد الرحيم، إن جملة الأضرار والخسائر التي خلفتها السيول والفيضانات بلغت انهيار 25 ألفًا و225 منزلًا بشكل كلي، فيما انهار 40 ألفًا و616 منزلًا آخرين جزئيًا، مشيرًا إلى نفوق 4208 فدادين، و5482 ماشية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الأحد، أن الكارثة أودت بحياة 101 شخص، وإصابة 46 آخرين، لافتًا إلى أن الأضرار شملت كل ولايات السودان.



وأوضح أن مناسيب النيل التي أدت لتلك الكارثة سجلت ارتفاعات غير مسبوقة، متوقعًا أن يكون هناك انخفاض في المناسيب خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.



