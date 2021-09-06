أمن القاهرة يكثف جهوده لحل لغز العثور على جثة شاب مشنوقا في المرج

تكثف الأجهزة الأمنية، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل إحدى غرف شقته بمنطقة المرج، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بتشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي لبيان سبب وكيفية الوفاة، والوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرّحت بالدفن.

وأوضحت التحريات وأعمال الفحص الأولي عن تلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا بالعثور على جثة المتوفى «وائل.س.س»، 32 سنة، وانتقلت الشرطة إلى هناك، وتبين أن الشاب مُعلق في سقف غرفة النوم بالمنزل الذي يقيم به، ولا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على حقيقة وفاة الشاب.