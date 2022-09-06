الخارجية الفلسطينية تدين الاقتحام الدموي الإسرائيلي لجنين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "الاقتحام الدموي" الذي نفذه الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، لمدينة جنين، وضواحيها ومخيمها بنحو ١٠٠ آلية عسكرية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الاقتحام أسفر عن استشهاد شاب "29 عاما"، وإصابة 16 آخرين بالرصاص الحي، أحدهم بحالة خطيرة، بالإضافة إلى ترويع وترهيب السكان الآمنين العزل في منازلهم.

واعتبرت الوزارة أن "اقتحام جنين بهذه الوحشية حلقة جديدة من مسلسل التصعيد الإسرائيلي الممنهج والمتعمد لتكريس المدخل الأمني في التعامل مع القضية الفلسطينية بعيدا عن السياسة، أو أية مقولات تتعلق بالسلام، والحلول السياسية للصراع".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "ما تقوم به دولة الاحتلال هو تدمير ممنهج لفرصة تحقيق السلام ودعوات إسرائيلية رسمية وعلنية لتفجير ساحة الصراع"، وحمَّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "الجرائم اليومية التي يتم توظيفها لصالح التنافس الانتخابي في إسرائيل".

وبحسب مصادر محلية فجرت قوات الجيش شقة سكنية في بناية في جنين تعود لمنفذ عملية "ديزنغوف" في تل أبيب، رعد حازم، في شهر أبريل الماضي والتي أسفرت عن عدد من القتلى والإصابات من الإسرائيليين.

وترصد إحصاءات فلسطينية استشهاد أكثر من 90 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري.