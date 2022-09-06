صرف صحي الإسكندرية: استعدادات لمواجهة اضطرابات الملاحة

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن هناك فرص أمطار خفيفة اليوم الثلاثاء وغدا، طبقا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الجو بمحافظة الإسكندرية، وحدوث اضطراب في الملاحة البحرية علي البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من ٢ إلى ٣ أمتار.



وأوضح نافع، في بيان، اليوم الثلاثاء، استعدادات الشركة من خلال وضع سيارتين بكل منطقة و١٠ سيارات بالطوارئ و٣ بدالات بالمعدات المركزية، مؤكدا على استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وبيارات المحطات.



وناشد رئيس الصرف المواطنين، الإبلاغ عن أي شكاوى على رقم الخط الساخن للشركة ١٧٥ من أي خط أرضي، أو علي رقم ٠١٢٠١١٧٥١٧٥ محمول - واتس آب أو على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.