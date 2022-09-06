آمال ماهر تستعيد ذكرياتها منذ 10 سنوات

استعادت المطربة آمال ماهر، ذكرياتها، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، عن طريقة خاصة استوري، ونشرت صورة لها منذ 10 أعوام، وهي تجلس بمفردها وتحمل في يدها اسطوانة أحد ألبوماتها الغنائية.



وشاركت مؤخرا المطربة آمال ماهر جمهورها، صورة لها مع ابنها الوحيد "عمر" من زوجها السابق الملحن محمد ضياء، التُقطت لهما من كواليس حفلها الغنائي الأخير في أرينا بمدينة العلمين الجديدة.



وظهر نجل آمال ماهر في الصورة وهو يحملها، فيما علقت آمال على الصورة التي نشرتها عبر خاصية «ستوري» على حسابها بموقع «إنستجرام»، حيث كتبت: «كل شيء بالنسبة لي».



وكان آخر ظهور لعمر نجل آمال ماهر، في عام 2015 في جلسة تصوير مع والدته، وكان عمره آنذاك 9 أعوام.