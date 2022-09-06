ليز تراس تتعهد بـ«خطة شجاعة» وتحقيق النصر لحزب المحافظين البريطاني في 2024

تعهدت ليز تراس، بعد فوزها برئاسة حزب المحافظين البريطاني ورئاسة الوزراء، بتنفيذ "خطة شجاعة" لخفض الضرائب والتعامل مع أزمة الطاقة وتحقيق النصر لحزب المحافظين في عام 2024.

وهزمت تراس، وزير المالية السابق ريشي سوناك في تصويت أعضاء حزب المحافظين بحصولها على 81326 صوتا مقابل 60399 لسوناك، حيث من المقرر أن تحل محل سلفها بوريس جونسون في مقر الحكومة البريطانية "داونينج ستريت" اليوم الثلاثاء.

وتعهدت ليز لأعضاء حزب المحافظين، بتحقيق انتصار كبير للحزب في عا م2024، وفقا لوكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

كما شكرت تراس بوريس جونسون لوقوفه في مواجهة الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتوزيع لقاحات كورونا و " هزيمة جيرمي كوربن".

ومن المتوقع أن تبدأ تراس تعديلا وزاريا بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بعد القاء خطابها الأول للشعب البريطاني كرئيسة للوزراء من داونينج ستريت.

من جانبه، قال سوناك لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه سيرشح نفسه مرة أخرى ليكون عضوا في البرلمان عن ريتشموند، في شمال يوركشاير، في الانتخابات العامة المقبلة بعد تكهنات بأنه سيعتزل السياسة.