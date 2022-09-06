تترقب جماهير النادي الأهلي الكشف عن المدير الفني الجديد الذي سيخلف البرتغالي ريكاردو سواريش، مدرب الفريق الذي تم توجيه الشكر له بعد تذبذب المستوى الذي لاحق الفريق الأحمر في الفترة الماضية.

وقرر الأهلي إقالة سواريش رفقة جهازه المعاون بعدما تلقى هزيمة من الزمالك في نهائي كأس مصر 2021، بالإضافة إلى خسارة لقب الدوري الممتاز والذي توج به أيضا الغريم التقليدي نادي الزمالك.

وبعد البحث الشديد طُرح اسم السويسري مارسيل كولر، ليكون مرشح بقوة لتدريب الفريق في الفترة القادمة، وبالنظر إلى أرقامه مع الأندية التي دربها سنجد أنه من أفضل السير الذاتية التي ترشحت لتدريب الأهلي في الفترة الماضية.

وما أكد رغبة كولر في تدريب الأهلي، هو أن شركة التسويق الخاصة بالمدرب صاحب الـ 61 عاما قامت بعمل متابعة لصفحة الأهلي الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، مما يعني أنهم في مفاوضات متقدمة مع المدرب السويسري.

ورغم أن تجربة المدرب السويسري ريني فايلر، كانت قصيرة مع الأهلي حيث درب الفريق من 2019 ورحل بعدها بعام واحد في 2020 إلا أنه نال إعجاب جماهير الأهلي بشكل كبير خاصة أنه أنهى بطولة الدوري مبكرا حيث تصدر المسابقة بفارق 21 نقطة، بالإضافة إلى أنه رحل قبل خوض مباريات نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك والتي توج بها الفريق الأحمر.

وبالحديث عن المدرب السويسري مارسيل كولر سنجد أنه بدأ مشواره التدريبي عام 1992 كمدرب مساعد لمواطنه كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق، في نادي جراسهوبرز السويسري، وأصبح مديرا فنيا لفريق إف سي ويل السويسري عام 1996.

كما قاد كولر فريق سانت للتتويج بأول بطولة له منذ 100 عام وهي لقب الدوري السويسري لموسم 1999.

ومن ثم عاد إلى جراسهوبرز ولكن هذه المرة كمدير فني للفريق، وتمكن من التتويج معه ببطولة الدوري، إلا أنه رحل بعدما فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وانتقل بعدها كولر إلى الدوري الألماني عبر بوابة فريق كولن، ولكنه رحل بعد 7 أشهر فقط، حيث فشل في إبقاء الفريق بالدوري الألماني الممتاز (البوندسليجا).

وفي عام 2004 قام كولر بتدريب بوخوم الألماني وعاد به للدوري الألماني بعد هبوطه للدرجة الثانية، وحقق معه إنجازات غير مسبوقة، حيث أنهى الموسم في المركز الثامن، ولكن في 2009 طالبت الجماهير بإقالته بعد سلسلة من النتائج السيئة.

ومن ثم تولى كولر تدريب منتخب النمسا، وحقق معه إنجاز تاريخي، حيث قاده للتأهل لأول مرة إلى كأس الأمم الأوروبية «يورو 2016».

ورحل كولر عن منتخب النمسا بعد 6 سنوات من توليه المسئولية، ليعود من جديد إلى سويسرا من خلال نادي بازل، والذي رحل عنه عام 2020، بعد أن اكتفى بتحقيق لقب الكأس لموسم 2018 ومن نهاية مشواره مع بازل لم يقم بتدريب أي فريق أو منتخب.