نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يقوم اليوم الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بتكريم الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 43، وذلك بعد صلاة العشاء في التوسعة الثالثة برحاب المسجد الحرام، ويبث الحفل على قنوات السوشيال ميديا.

وقدم المشاركون في المسابقة من خلال برنامج "من أرض السعودية" الذي يعرض على قناة اقرأ الفضائية، شكرهم للملكة العربية السعودية، والقائمون على المسابقة.

يذكر أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الحالية والتي تبلغ قيمة جوائزها ٤ ملايين ريالا سعوديا وشارك بها ١٦٦ متسابقا من ١١٧ دولة، استخدمت هذا العام تقنية التحكيم الإلكتروني في تصفيات المسابقة الأولية والنهائية وفق منظومة متكاملة من الخدمات التوعوية التي قدمتها الوزارة للمتسابقين ومرافقيهم.