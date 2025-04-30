جدو: بيراميدز تنتظره 6 مباريات نهائية في الدوري

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وجه محمد ناجي جدو المدرب العام لبيراميدز رسالة تنبيه للاعبي الفريق بعد الفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-1، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة بمجموعة التتويج بالدوري.

صرح جدو عبر قناة أون تايم سبورتس "نجتهد منذ بداية الموسم، واللاعبون يبذلون جهدا كبيرا، ولكن لم نفز بشيء بعد، ينتظرنا شهر حاسم، ونركز في كل مباراة على حدة".

وأضاف "تجاوزنا مباراة صعبة، وحرس الحدود فريق صعب، وفزنا بهدف في الدقائق الأخيرة".

وشدد جدو في ختام تصريحاته "تنتظرنا 6 مباريات نهائية في بطولة الدوري، وأشكر اللاعبين على الأداء والمجهود، سنبقى في الإسكندرية بمعسكر مغلق استعدادا لمباراة فاركو يوم الأحد المقبل".

ويعتلي بيراميدز قمة الدوري برصيد 47 نقطة خلفه الأهلي 40 نقطة قبل مباراته أمام بتروجت، اليوم الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية.

أما بيراميدز تلقى خسارته الثالثة على التوالي في مجموعة التتويج بالدوري ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز التاسع.