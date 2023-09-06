المبعوث الأممي يدعو إلى العمل على تحقيق السلام والاستقرار في اليمن

اختتم هانس جروندبرج، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، زيارة إلى أبوظبي بدولة الإمارات، حيث التقى فيها بعدد من كبار المسئولين الإماراتيين ومجموعة من الفاعلين اليمنيين، في إطار الجهود لإنهاء الصراع المستمر في اليمن منذ نحو 9 سنوات.

وقال بيان لمكتب المبعوث، اليوم الأربعاء، إن الزيارة تأتي كجزء من جهود المبعوث لتعزيز الحوار البناء مع الجهات اليمنية والإقليمية الفاعلة لاستئناف عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية وبرعاية الأمم المتحدة.

وشدد جروندبرج، على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق تقدم نحو سلام دائم وأهمية العمل على سلام واستقرار اليمن لضمان أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وتضمنت زيارة المبعوث أيضا لقاءات مع محافظ شبوة، عوض بن الوزير ومسئولين يمنيين بارزين.

وأكد المبعوث الأممي، خلال المناقشات، "أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير من شأنها تحسين الظروف المعيشية في اليمن، وتنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وبدء عملية سياسية للتوصل إلى تسوية سلمية وشاملة للنزاع".

يأتي ذلك وسط استمرار الجهود الأممية والدولية الرامية لإحياء مسار السلام في اليمن الذي يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.