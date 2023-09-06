إصابة مستوطنين في هجوم بـ ساطور نفذه فتى فلسطيني بالقدس

أصيب ثلاثة مستوطنين إسرائيليين أحدهم بجراح خطرة، اليوم الأربعاء، في عملية طعن نفذها فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية أنه تم اعتقال منفذ العملية بعد أن أطلقت شرطة الاحتلال النار صوبه حيث لم تعرف حالته الصحية، كما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، نشرت بدورها صورة السكين (ساطور) المستخدم في العملية.

وقالت مصادر إن منفذ العملية هو شاب فلسطيني من سكان مدينة القدس المحتلة يبلغ من العمر 17 عاماً.

من جانبها، أفادت صحيفة «هآرتس» العبرية، بأن إسرائيليًا أصيب بجراح خطيرة في رقبته جراء العملية قرب باب الخليل، فيما لم تتضح إصابة المنفذ.