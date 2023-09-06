الزراعة: بدء حصاد 153 ألف فدان ذرة تابعة لقطاع استصلاح الأراضي

أعلن الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، عن بداية حصاد محصول الذره الصفراء بالأراضى التابعة للقطاع في مراقبة مطروح وبنجر السكر والمساحة المنزرعة في هذه المنطقة حوالى 40 ألف فدان.

وأضاف عبدالعال، في بيان لوزارة الزراعة، أنه تم تجهيز مجفف لمحصول الذرة من خلال الجمعية المركزية للأراضى المستصلحة بمطروح وتبلغ طاقته 240 طن يومى الأمر الذي يسهم في الحفاظ على جودة المحصول وتقليل الفاقد والهدر وسرعة تسويقه، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم كافة أوجه الدعم للمزراعين وتسهيلا عليهم.

وأشار إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة لمحصول الذرة الصفراء بقطاع استصلاح الأراضي بلغ 153 ألف فدان، لافتا إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بالذرة خلال هذا العام، حوالي 3 ملايين فدان من الذرة الشامية ( نيلي صيفي) وحوالى 400 ألف فدان ذرة رفيعة.

ونوه بأن سعر الضمان الذي تم تحديده لشراء المحصول من المزارعين هو 9 آلاف جنية للذرة الشامية البيضاء و9 آلاف و500 جنيه للذرة الشاميه الصفراء وهذا هو الحد الأدنى للتوريد، حيث يتم حاسب المزارع على سعر الذرة يوم التوريد إذا كان أعلى من سعر الضمان وفي صالح المزارعين

وأن وزارة الزراعة قامت بتوفير التقاوى المنتقاه الجيدة للذرة والتوسع فى إنتاجها.

وأضاف أن محصول الذرة من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، وأن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتشجيع الفلاحين على زراعته لأنه متعدد الأغراض سواء كمدخلات فى صناعة الأعلاف وكذلك صناعة الزيوت، وذلك لتوفير العملة الأجنبية ودعم صناعة تربية الدواجن والماشية وإنتاج اللحوم الحمراء والحد من ارتفاع أسعارها.