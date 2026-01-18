رئيسة فنزويلا المؤقتة: لدينا الحق في إقامة علاقات مع إيران ودول أخرى

أكدت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز، مجددا أن كاركاس لديها الحق السيادي في الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الصين وكوبا وإيران وروسيا، رافضة التدخل الأمريكي ومنددة بالموقف العدواني لواشنطن تجاه البلاد.

وخلال حديثها في العرض السنوي لأداء السلطة التنفيذية أمام البرلمان الفنزويلي، أكدت رودريجيز على حق البلاد في رسم سياستها الخارجية الخاصة، حسب صحيفة فنزويلا تايمز اليوم الأحد.

وأضافت رودريجيز "لدينا الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين ومع روسيا ومع إيران ومع كوبا ومع جميع شعوب العالم. إننا أمة ذات سيادة".

وأدانت ما وصفته بـ"عدوان غازي" من قبل الولايات المتحدة في الثالث من يناير، واصفة إياه بأنه "وصمة عار في العلاقات بين البلدين".

وأكدت أنه على الرغم من الأعمال العدائية لواشنطن، فإن حكومتها "قررت اختيار المسار الدبلومامسي" لمواجهة الأزمة المفروضة على فنزويلا.

ووصفت رودريجيز اللحظة الحالية بأنها بداية "عهد سياسي جديد" وخصصت جزءا كبيرا من خطابها لتكريم الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين تم إلقاء القبض عليهما خلال العدوان الأمريكي في الثالث من يناير.



