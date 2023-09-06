روسيا تحذر من تصعيد إذا وضعت أمريكا قنابل نووية في المملكة المتحدة

حذرت روسيا اليوم الثلاثاء من أنها ستتعامل مع أي خطوة من قبل الولايات المتحدة لوضع أسلحة نووية في المملكة المتحدة لأول مرة منذ 15 عاما باعتبارها "تصعيدا"، بعدما أشارت تقارير إعلامية إلى خطط لإرسال قنابل إلى الأراضي البريطانية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الثلاثاء بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إذا حدث هذا، سيتم التعامل معه باعتباره تصعيدا، مما سيؤدي بالضبط إلى نقيض المهمة الملحة لإزالة الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا".

وخصصت القوات الجوية الأمريكية 50 مليون دولار لتمويل التمركز العسكري في قاعدة جوية بالمملكة المتحدة.