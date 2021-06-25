مصرع شخص وإصابة 8 آخرين نتيجة تعرضهم لاختناق في زفتى

لقي شخص مصرعه مواطن وأصيب 8 آخرون، إثر تعرضهم لحالات اختناق شديدة، في مركز زفتى بمحافظة الغربية، بعد نقل المتوفى مادة مجهولة تشبه "الأسمنت" لمنزله، عثر عليها على شاطئ ترعة مبطنة، وما أن سكب عليها المياه حتى حدثت تفاعلات كيميائية نتج عنها انبعاث غاز سام، تسبب في اختناقهم ونفوق رأسي ماشية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بحدوث حالات اختناق داخل منزل أسرة بعزبة عويس التابعة لمركز زفتي، نتيجة انبعاث غاز سام من مادة مجهولة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات إسعاف لمكان البلاغ، وتبين نقل شخص مادة مجهولة عثر عليها على شاطئ ترعة مبطنة بين عزبة عويس وقرية شبرا قلوج مركز زفتى لمنزله، وحدثت تفاعلات كيميائية نتج عنها انبعاث غاز سام نتج عنه نفوق رأسي ماشية وإصابة 8 حالات باختناق، ووفاة شخص نتيجة استنشاقه الغاز السام.

وتم نقل كل من "إبراهيم أبو المعاطي حجازي 25 سنة مصاب باختناق" "محمود أبو المعاطي حجازي 30 سنة، اختناق، وتم نقله للعناية المركزة" "أحمد أبو المعاطي حجازي، 43 سنة، جثة" "هندية أحمد حجازي 20 سنة، اختناق" "بثينة أحمد حجازي 9 سنوات، اختناق" "محمد إبراهيم عابد 25 سنة اختناق" "بطة سلام منصور 30 سنة اختناق" "عبد الستار عبد المعطي 35 سنة، اختناق".

وتم نقله للعناية المركزة، صفاء فوزي السيد 65 سنة اختناق، وتم نقلها للعناية المركزة، هبة عباس البيومي 25 سنة اختناق وتم نقلها للعناية المركزة.

وجاري الوقوف على ملابسات الواقعة، وتشكيل لجنة من الصحة والطب البيطري والبيئة، لفحص المادة واعداد تقرير مفصل بملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية.