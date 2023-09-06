الشرقية تستعد للعام الدراسي الجديد بافتتاح وتطوير 237 مدرسة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جاهزية 237 مدرسة ما بين إنشاءات جديدة ومدارس تم صيانتها وتطويرها لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم وتسعى جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت وصروح تعليمية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول.

وأكد جاهزية 56 مدرسة جديدة تستوعب 595 فصلا مدرسيا بتكلفة 349 مليون جنيه؛ جاهزة لدخول الخدمة واستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى الانتهاء كذلك من إجراء أعمال الصيانة العاجلة اللازمة لـ74 مدرسة بتكلفة 144 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم الانتهاء كذلك من أعمال إنشاء 48 مدرسة تستوعب 608 فصول مدرسية بتكلفة 280 مليون جنيه، فضلًا عن تطوير 59 مدرسة بتكلفة 79 مليون جنيه؛ وذلك ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف قرى مركز الحسينية.

وأشار إلى أن مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem في مدينة فاقوس ستكون جاهزة لدخول الخدمة الفعلية خلال العام الدراسي 2024 - 2025، منوها بأن هناك جهود للتوسع في عدد المدارس بالمحافظة وسد العجز في المعلمين وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي في مختلف أنحاء المحافظة، وكذلك بحث سبل تفعيل وتعظيم دور مركز تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان والخدمات التى يقدمها ويتم خلالها مراعاة كل المعايير العالمية.