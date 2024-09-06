صراع جديد بين الزمالك وبيراميدز على صفقة محلية

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شهدت الساعات القليلة الماضية محاولات مكثفة من جانب إدارة نادي الزمالك من أجل حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الزمالك قد أعلن بصفة رسمية عقد صفقتين وهما المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر القادم من سانت إيتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والفلسطيني عمر فرج لاعب آيك السويدي القادم بعقد لمدة 4 سنوات.

وبحسب مصادر داخل نادي الزمالك، فإن هناك مفاوضات متقدمة مع إدارة سيراميكا كليوباترا لضم لاعب خط الوسط عمرو قلاوة.

اللاعب صاحب الـ26 عاما كان قد أمضى الموسم الماضي معارا إلى سموحة، حيث قدم مستوى مميز مع الفريق السكندري.

وجاء ترشيح قلاوة للانضمام إلى الزمالك ليلقى قبولا من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني.

لكن المفاوضات مع سيراميكا بشأن الصفقة شهدت صعوبات نظرا لدخول بيراميدز على خط التفاوض حيث يسعى النادي السماوي للتعاقد مع اللاعب أيضا لتدعيم خط الوسط خلال الفترة المُقبلة.

ويسعى الزمالك لضم 3 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية وقبل يوم 12 سبتمبر الجاري من أجل أن يتمكن من قيدها في قائمة الفريق لكأس السوبر السعودي الذي يواجه فيه الأهلي يوم 27 من نفس الشهر بالرياض.