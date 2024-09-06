أعلن مجمع البحوث الإسلامية، أن الثلاثاء المقبل 10 سبتمبر، آخر موعد للتقديم في مسابقة "القدس بين المزاعم الصهيونية والحق الإسلامي"، التي تأتي برعاية من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأوضح أن المسابقة تأتي ضمن جهود مؤسسة الأزهر الشريف في العمل على إيقاظ الوعي بالقضية الفلسطينية وأبعادها لدى جميع أفراد المجتمع، والتعريف بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في استعادة أراضيه من الصهاينة المعتدين، خصوصًا في ظل الحرب الشرسة التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

محاور المسابقة

وتشتمل المسابقة على ثلاثة محاور؛ الأول يرتبط بالمعارف والمفاهيم من خلال الإجابة على أسئلة بنظام «Bubble sheet»، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وتصحح بطريقةٍ آلية، من خلال الرابط الآتي: https://service.azhar.eg/services/magazinecompet

أما المحور الثاني: عبارة عن تقديم فيلم وثائقي يتناول القضية الفلسطينية في أحد جوانبها، ويمكن تقديمه فرديًا أو ضمن فريق مكون من 3 أاشخاص بحد أقصى.

وينصب المحور الثالث للمسابقة على البحث العلمي؛ عبر تقديمه في أحد الموضوعات الآتية: (نشأة الكيان الصهيوني واحتلال القدس)، و(دور الإعلام في كشف زيف المزاعم الصهيونية)، و(الدور العربي والإسلامي في التعامل مع القضية الفلسطينية)، و( الحق العربي والإسلامي في القدس والأراضي الفلسطينية)، و(الهيئات الدولية ودورها نحو القضية الفلسطينية).

جوائز المسابقة

تمنح المسابقة جوائز عينية عبارة عن (مجموعة من الكتب القيمة وشهادات تقدير)، وجوائز مالية في كل محور من المحاور الثلاثة، المستوفية للشروط.

أما الجوائز العينية فتبلغ قيمها للفائز بالمركز الأول والثاني عشرة آلاف (10000) جنيه، أما الفائز بالمركز الثالث والرابع فجائزته ثمانية آلاف (8000) جنيه، والفائز بالمركز الخامس والسادس ستة آلاف (6000) جنيه لكل فائز، بينما تبلغ قيمة الفائز بالمراكز من السابع إلى العاشر أربعة آلاف (4000) جنيه.

وللاطلاع على تفاصيل وشروط المسابقة وكيفية الاشتراك يمكنك الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية. ‏https://azhar.eg/alquds/index.htm