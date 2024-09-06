ضبط 3 أطنان و500 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر في الشرقية

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية بمشاركة قطاع جنوب الشرقية برئاسة المهندس عاطف عراقي، وأحمد حسين ومفتشي الإدارة.

أسفرت الحملة عن ضبط 80 شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة 25 كيلو بإجمالي 2 طن ملح طعام مجهول المصدر؛ في مصبغة للملابس بقرية المساعدة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 27050 جنح منيا القمح لسنة 2024.

كما تمكنت الحملة من ضبط 10 شكائر دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% بإجمالي 500 كيلو، مخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم؛ وذلك بمخبز بلدي قبل تهريبهم وبيعهم في السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16874 جنح مركز بلبيس لسنة 2024.

وتم ضبط طن سكر ناعم معبأ في أكياس مجهول المصدر بمخزن مواد غذائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16875 جنح بلبيس لسنة 2024، فيما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة ومحضر لعدم وجود شهادة صحية.