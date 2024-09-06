العثور على جثة شاب مقتول داخل شقة بالشيخ زايد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة نجل سفير سابق بها عدة إصابات داخل شقة سكنية بكمبوند في مدينة الشيخ زايد.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب داخل شقة بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة شاب في الثلاثينات من عمره به إصابات ظاهرية بالجسد نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.



