أمريكا تفرض مزيدا من العقوبات على أسطول الظل الذي ينقل الغاز المسال الروسي

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفينتين أخريين إضافة إلى شركتي شحن، في أحدث جهودها لمنع صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي من القطب الشمالي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، السفينتين مولان ونيو إنرجي إلى قائمة العقوبات، بعد وضع سبع سفن لأول مرة في القائمة في أواخر أغسطس الماضي.

وأفاد بيان وزارة الخزانة اليوم الخميس، بأنه تم أيضا إضافة شركتي جوتينج شيبنج، وبليو إنرجي كارجو شيبنج، ومقرهما الهند، إلى قائمة العقوبات

وقالت بلومبرج إن العقوبات الجديدة ذات صلة بتلك التي فرضتها الولايات المتحدة على مشروع إنتاج الغاز المسال الروسي في القطب الشمالي "أركتيك 2 ".

وتمثل الخطوة الأحدث صفعة أخرى لروسيا التي أمضت شهورا في تطوير ما يعتقد أنه "أسطول الظل" من ناقلات الغاز الطبيعي المسال بطريقة مماثلة لنقل النفط الخام ومنتجات النفط.