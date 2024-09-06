الداخلية يضم لاعب الاتحاد السكندري

نجح نادي الداخلية برئاسة عثمان دسوقي، في التعاقد مع السيد سالم لاعب الاتحاد السكندري السابق، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد بدوري المحترفين.

ووقع «السيد سالم» لاعب الاتحاد السكندري السابق، على عقود انضمامه إلى الداخلية لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وضم الداخلية خلال فترة الانتقالات الجارية كل من: «يحيي حامد قادمًا من صفوف حرس الحدود، حسين زكريا لاعب بنها، محمد خالد قادمًا من صفوف الشمس، كريم لالا لاعب النصر، كريم فكري لاعب الأهلي، وأبوبكر حمزة الجمل لاعب الإسماعيلي».

ومن المقرر أن يلتقي الداخلية مع نظيره بلدية المحلة، في الجولة الأولى من عمر دوري المحترفين، والمقرر لها 29 سبتمبر الجاري.