حزب الله: إصابات مباشرة في قصف لأهداف الاحتلال

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نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الجمعة، عن حزب الله اللبناني قوله إنهم قصفوا مبان يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة، مؤكدين تحقيق إصابات مباشرة.

كما قصف حزب الله ثكنة زبدين بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابة مباشرة، إلى جانب قصف موقع رويسة القرن بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

وأفادت "الجزيرة" بإطلاق صواريخ باتجاه موقعين إسرائيليين في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلتين جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب الله إنه استهدف موقع معيان باروخ بطائرة بدون طيار انقضاضية وأصابه بدقة.

كما كانت القناة الـ14 الإسرائيلية، أفادت بأن هناك تعليمات لسكان الجليل الأعلى بالامتناع عن التجمهر بسبب التوتر على الحدود مع لبنان.