وكيل صحة القليوبية يتفقد منشآت الرعاية الأولية في الإدارة الصحية بطوخ

أجرى اليوم الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية بالإدارة الصحية بطوخ.

يأتي ذلك في إطار المتابعات الميدانية المستمرة لسير العمل داخل منشآت الرعاية الأولية، وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبتكليف من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

شملت الجولة وحدة طب الأسرة ببلتان ووحدة طب الأسرة بالعبادلة، حيث تابع عيادات تنظيم الأسرة وراجع مؤشرات الأداء الخاصة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، كما تفقد أعمال التطعيمات ومتابعة الأطفال والحوامل، وتأكد من توافر الطعوم واللقاحات، موجهاً بضرورة إبلاغ أهالي الاطفال امتغيبين عن التطعيم لضمان وصول الخدمة لجميع المستهدفين.

كما شملت الجولة متابعة أعمال التعقيم والتأكد من اتباع خط سير التعقيم السليم بالاضافه الي تداول النفايات الطبية، والتأكد من الالتزام بالمعايير السليمة للتسليم والتخزين،

كما قام وكيل وزارة الصحة، بتفقد الصيدلية ومراجعة توافر الأدوية الاستراتيجية، موجهاً بضرورة تسجيل درجة حرارة ثلاجات الأدوية بشكل مستمر علي مدار اليوم .

وتابع أعمال مكاتب الصحة وانتظام تسجيل المواليد والوفيات، واطمأن على خدمات عيادة العلاج الطبيعي وتوافر جلسات العلاج للمرضى.

وخلال المرور قرر إحالة بعض العاملين للتحقيق لعدم تواجدهم في مواقع عملهم.

كما تفقد أعمال المبادرات الرئاسية ووجه بضرورة تقديم خدماتها لجميع المستحقين، إلى جانب مراجعة طفايات الحريق والتأكد من صيانتها الدورية، وعيادة الأسنان والتأكد من توافر الالات المعقمة، وغرفة الملفات حيث راجع تفعيل حركة الملفات وإنشاء ملفات جديدة للمترددين على الوحدات.

وفي ختام جولته، شدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة تكثيف الدور الإشرافي للإدارة الصحية على جميع منشآت الرعاية الأولية التابعة لها.