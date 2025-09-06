مادورو يتعهد بالدفاع عن سيادة فنزويلا مع تصاعد التوترات في الكاريبي

تعهد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالدفاع عن سيادة فنزويلا في ظل تصاعد التوترات على خلفية نشر الولايات المتحدة سفنا حربية في البحر الكاريبي، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الدخول في حوار لتجنب الصراع.

وجاءت تصريحات مادورو، مساء أمس الجمعة، بعد ثلاثة أيام من إعلان إدارة ترامب أن القوات الأمريكية نفذت ضربة في البحر الكاريبي استهدفت زورقا قالت إنه تابع لعصابة "ترين دي أراوجا" الفنزويلية المتورطة في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. وأسفرت الضربة عن مقتل 11 شخصا، في رواية شككت فيها كاراكاس.

وقال مادورو في خطاب من قاعدة عسكرية في كاراكاس: "فنزويلا دائما جاهزة للحوار، لكننا نطالب بالاحترام. لا شيء من خلافاتنا يبرر اندلاع صراع عسكري واسع النطاق في أمريكا الجنوبية".

وأثارت الضربة الأمريكية استياء في أنحاء أمريكا اللاتينية، وهي منطقة لا تزال تعاني من آثار التدخلات الأمريكية السابقة.

وبالزي العسكري المموه، أشرف مادورو على مراسم أصدر خلالها أوامره بتعبئة ميليشيات مدنية، مؤكدا أن البلاد ستخوض "كفاحا مسلحا" في حال أي هجوم.

ونشرت واشنطن أكثر من 4 آلاف جندي وأصول بحرية في المنطقة، قائلة إن الهدف هو مكافحة عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية. ولم تُلمح الولايات المتحدة إلى نية شن هجوم بري على فنزويلا، لكن مادورو اعتبر الحشد العسكري تهديدا بالغزو.

واتهم مادورو واشنطن باختلاق مزاعم تهريب المخدرات لتبرير تغيير النظام، مشيرا إلى قرارها الشهر الماضي مضاعفة المكافأة المرصودة للقبض عليه لتصل إلى 50 مليون دولار.