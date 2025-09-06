شهدت ولايات تركية عدة بينها ألازيغ وأرزينجان وأرتفين وباطمان وصقاريا، وقفات تضامنية داعمة للشعب الفلسطيني، ولـ"أسطول الصمود العالمي" الذي انطلق بمشاركة من أكثر من 44 دولة لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

ففي ولاية ألازيغ شرقي تركيا، نظم "منبر الأقصى" فعالية في ميدان 15 تموز الديمقراطي، مساء الجمعة.

وتجمع المواطنون تعبيراً عن دعمهم لفلسطين ورفضهم للحصار الإسرائيلي المستمر.

وأكد المتحدث باسم المنبر عثمان غور، أن الوضع في غزة تجاوز حدود التحمل، مشيراً إلى أن المدنيين يُجبرون على الجوع بفعل الحصار، وسط صمت دولي مطبق رغم تزايد المجازر اليومية.

وفي ولاية أرزينجان (شرق)، تجمع المواطنون في ميدان قزلاي بدعوة من "منصة التضامن مع فلسطين"، حاملين الأعلام الفلسطينية والتركية ولافتات منددة بالحصار.

وأوضح المتحدث باسم المنصة ذاكر يلدز، أن أسطول الصمود العالمي يمثل ضمير الإنسانية في مواجهة جرائم الاحتلال.

وأكد أن "الكيان الصهيوني ليس تهديداً للفلسطينيين وحدهم، بل للبشرية جمعاء".

- "أسطول الصمود حركة ضمير"

أما في ولاية أرتفين، (شمال شرق) فقد نظم "منبر دعم فلسطين" وقفة مماثلة في ميدان خالد باشا بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد عثمان ديليباش، رئيس فرع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH" في الولاية، أن المجازر المتواصلة في غزة منذ عامين بلغت حد الإبادة الجماعية.

وشدد على أن "أسطول الصمود العالمي" ليس مجرد مبادرة إنسانية بل حركة ضمير تعبر عن استمرار الأمل رغم الحصار.

وفي مؤتمر صحفي نظمه فرع "İHH" في باطمان (جنوب شرق)، أكد رئيس الفرع محمد لطيف قايا على أن إسرائيل ترتكب مجازر بحق المدنيين في غزة.

وطالب قايا العالم بالتحرك لوقف تلك الجرائم، وشدد على أن دعم أسطول الصمود هو دعم لكرامة الإنسانية.

- "إبادة ترتكب على مرأى العالم"

أيضا، شهدت ولاية صقاريا (شمال) تجمعًا شعبياً نظمه "منبر منظمات المجتمع المدني"، حيث أشار المتحدثون إلى فشل المجتمع الدولي في نصرة الفلسطينيين، مؤكدين أن ما يجري في غزة هو إبادة جماعية تُرتكب على مرأى العالم.

وأكد المشاركون دعمهم الكامل لأسطول الصمود، داعين الشعوب والضمائر الحية في العالم إلى الوقوف في وجه الظلم وكسر الحصار المفروض على غزة.

كما أدان أركان تشقمق رئيس فرع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH" بولاية بيلجيك (شمال غرب) الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين في غزة.

وقال تشقمق في بيان صحفي إن "جريمة الإبادة الجماعية تُرتكب علنًا وعلى مرأى ومسمع من العالم، وإن الفلسطينيين في غزة محكوم عليهم بالموت جوعًا بسبب الحصار".

وشدد على ضرورة وصول أسطول الصمود العالمي إلى غزة من أجل كسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

- "يحمل أمل البشرية"

وفي ولاية ماردين جنوب شرقي البلاد، أكدت منصة منظمات المجتمع المدني في الولاية على دعمها أسطول الصمود خلال فعالية أقيمت بمسجد شاكر نوح.

وقال عضو المنصة رئيس جمعية موسياد في ماردين بولنت تكين: "يُجوع الناس كأسلوب حرب. وبينما تستمر هذه الوحشية بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة، تتزايد الوفيات يوميًا".

وذكر أن "الآليات الدولية والقوى الإقليمية تلتزم الصمت إزاء الإبادة الجماعية التي تتكشف أمام أعين العالم أجمع".

وأضاف: "إذا استمر هذا الصمت ولو لفترة قصيرة، فستحدث وفيات جماعية غير مسبوقة في التاريخ. لن يحمل الأسطول المساعدات الإنسانية فحسب، بل سيحمل أيضًا أمل البشرية جمعاء وعزيمتها وضميرها".

- "يجب أن ندعم الأسطول"

ونظّم العاملون في مجال الرعاية الطبية ومنصة منظمات المجتمع المدني في ولاية أرضروم شرقي تركيا مسيرة صامتة وسط المدينة الأعلام التركية والفلسطينية.

وأصدر عمر تشيفتشي، الطالب في كلية الطب بجامعة أتاتورك، بيانًا باسم المجموعة، دعا فيه لدعم أسطول الصمود.

وقال تشيفتشي :"يجب أن ندعم الأسطول لا أن نحذفه من جدول أعمالنا. ستُشتت الدول القاسية والدنيئة الانتباه وتسعى إلى قمع أسطول الصمود، وهو شاغلنا الرئيسي".

وتابع: "يجب أن نبقى يقظين ونقدم الدعم بأفضل ما في وسعنا لضمان عدم تغيير جدول الأعمال في الأيام القادمة".

والأحد الماضي، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن "أسطول الصمود العالمي" من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر الاثنين من ميناء جنوى شمال غرب إيطاليا.

ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بالأسطول المغاربي الذي سنطلق من تونس الأحد المقبل، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 64 ألفا و368 شهيدا، و162 ألفا و367 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 382 فلسطينيا، بينهم 135 طفلا.