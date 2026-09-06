الوداد يعلن رحيل حكيم زياش وفسخ تعاقده بالتراضي

أعلن نادي الوداد المغربي، اليوم الأحد، فسخ تعاقده مع الدولي المغربي حكيم زياش، بالتراضي بين الطرفين.

وقال الوداد، في بيان رسمي عبر موقعه، إنه توصل إلى اتفاق مع حكيم زياش يقضي بإنهاء العقد الذي يجمعهما بالتراضي.

وحرص النادي المغربي على توجيه رسالة وداع إلى زياش، أعرب خلالها عن تقديره للفترة التي قضاها اللاعب داخل صفوف الفريق.

وجاء في رسالة الوداد: «شكرًا حكيم زياش.. أحيانًا، تكون بعض القصص أقصر مما تمنينا، لكنها تترك أثرًا لا يُمحى».

وأضاف النادي: «قد لا تكون هذه التجربة قد امتدت بالقدر الذي كنا نطمح إليه، لكن ارتداءك لقميص الوداد سيظل لحظة خاصة، وحضورك بين مكونات النادي سيبقى جزءًا من قصة لا تُنسى».

وتابع: «لقد كنت واحدًا منا، وستظل دائمًا جزءًا من عائلة الوداد. فالأندية الكبرى لا تُقاس فقط بالسنوات التي يقضيها اللاعبون داخلها، بل بالأثر الذي يتركونه في نفوس جماهيرها».

واختتم الوداد رسالته قائلًا: «من وداد الأمة، نقول لك شكرًا على كل لحظة حملت فيها قميص النادي، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مسيرتك القادمة، داخل الملعب وخارجه. بعض الطرق قد تنتهي، لكن الوداد يبقى في القلب. شكرًا حكيم، وبالتوفيق في القادم».

وكان حكيم زياش قد انضم إلى صفوف الوداد خلال فترة الانتقالات الشتوية، وشارك مع الفريق في عدد من المباريات، قدم خلالها مستويات جيدة.

ونجح اللاعب المغربي في تسجيل 7 أهداف بقميص الوداد، قبل أن يخضع لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، لينهي تجربته مع الفريق بالتراضي.