أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميًا مع الأسكتلندي ريتشارد هيوز لتولي منصب المدير الرياضي، بعدما وصل إلى العاصمة الرياض لبدء مهامه مع النادي، في إطار استراتيجية الإدارة لإعادة هيكلة منظومة كرة القدم وتطوير الجوانب الإدارية والفنية.

ويأتي تعيين هيوز ضمن توجه الهلال للاستعانة بكفاءات ذات خبرات واسعة في الإدارة الرياضية، بما يعزز عملية صناعة القرار داخل قطاع كرة القدم، ويرفع من كفاءة العمل الفني، إلى جانب تطوير آليات اكتشاف المواهب واستقطاب اللاعبين.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد أعلن رحيل ريتشارد هيوز عن منصبه كمدير رياضي، بعد مسيرة استمرت منذ عام 2024 داخل قلعة «أنفيلد».

وتولى هيوز منصب المدير الرياضي لليفربول في عام 2024، ونجح خلال فترة عمله في المساهمة بتتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، إلى جانب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.

ولم يكشف ليفربول حتى الآن عن هوية المدير الرياضي الجديد الذي سيتولى المهمة خلفًا لريتشارد هيوز.