البرهان وحمدوك يصلان إلى السعودية في إطار جولة خليجية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، في إطار جولة خليجية تشمل أيضا الإمارات.

وتعد هذه الزيارة هى أول زيارة مشتركة يقومان بها معا منذ تكوين هياكل السلطة الانتقالية في السودان في أغسطس الماضي.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومن المقرر أن يستقبل العاهل السعودي، وكذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وقت لاحق اليوم كلا من البرهان وحمدوك.

ويضم الوفد السوداني وزيرة الخارجية، أسماء عبدالله، ووزير المالية، إبراهيم البدوي، ووزير التجارة والصناعة، مدني عباس، ومدير جهاز المخابرات العامة، أبو بكر دمبلاب.

ومن المقرر أن يغادر الوفد السوداني المملكة صباح يوم غد متوجها إلى الإمارات.

وكانت السعودية والإمارات أعلنتا في أغسطس الماضي دعم السودان بـ540 ألف طن من القمح لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب السوداني لـ3 أشهر كمرحلة أولى.

وجاءت هذه المساعدات ضمن حزمة مساعدات كانت أقرتها السعودية والإمارات في أبريل الماضي بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي.

وكان قد تم إيداع 500 مليون دولار من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتعزيز مركزه المالي.



