قالت الهيئة العليا للانتخابات في تونس إن نسبة الاقبال على مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا بلغت 5ر23 بالمئة على المستوى الوطني.

وتحسنت نسبة الإقبال عما كانت عليه في الساعة 11 عندما بلغت 85ر6 بالمئة.

وقال العضو في هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي إن نسبة الاقبال من المؤكد زادت في الارتفاع عند الساعة الرابعة ظهرا. وسيجري تقديم احصائيات محينة في وقت لاحق.

وأفادت مكاتب فرعية لهيئة الانتخابات في الجهات إن نسب الاقبال في عدد من الولايات تجاوزت بالفعل الثلاثين بالمئة عند الساعة الخامسة مساء.

وناشدت هيئة الانتخابات الناخبين التونسيين بالإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع قبل ساعة من غلقها عند الساعة السادسة مساء.

وتأمل هيئة الانتخابات تسجيل نسبة مشاركة أعلى من انتخابات الدور الأول للرئاسية التي جرت يوم 15 سبتمبر الماضي، والتي ناهزت 45 بالمئة.