أعلن البنك المركزي الألماني ومبادرة المركز المالي في فرانكفورت، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المالية في فرانكفورت، موقفا مشتركا مناهضا للتطرف والشعبوية والعنصرية بمناسبة انتخابات البرلمان الأوروبي.

وجاء في "نداء من مركز فرانكفورت المالي والمنطقة من أجل أوروبا منفتحة عالميا" نُشر اليوم الأربعاء، والذي تناولته العديد من وسائل الإعلام، أن التسامح والكرامة الإنسانية، فضلا عن الانفتاح على التبادل عبر الحدود يشكلان أساس أوروبا والقطاع المالي.. وبالتالي فإن هذه القيم توجه أعمالنا. إقصاء وكراهية الأجانب يضران بأوروبا وألمانيا والمركز المالي والطريقة التي نعيش بها جميعا سويا.

ووفقا للنداء، فإن مركزا ماليا مثل فرانكفورت يضم 280 مصرفا ومؤسسة ائتمانية، ويعمل به أكثر من 70 ألف موظف والعديد من المؤسسات المهمة مثل البنك المركزي الأوروبي والسلطات الإشرافية الأوروبية لا يمكن أن يزدهر إلا "إذا كنا منفتحين على الناس والأفكار".

وأضاف النداء، الذي يدعو الداعمين إلى المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو: "امنحوا أوروبا وديمقراطيتها صوتا قويا: صوتكم".