الرئيس الجزائري يؤكد التزام بلاده الثابت بدعم مالي في ظل التحديات الراهنة

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تضامن بلاده اللامشروط والتزامها الثابت بدعم مالي خاصة في ظل التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة للرئيس المالي عاصيمي جويتا، عقب وصوله إلى مالي، مساء أمس، في زيارة رسمية.

وكتب وزير الخارجية الجزائري، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"تشرفت باستقبالي من قبل رئيس الدولة لجمهورية مالي الشقيقة عاصيمي جويتا، ونقلت له تحيات الرئيس عبد المجيد تبون ورسالته التي تجدد تضامن الجزائر اللامشروط والتزامها الثابت بدعم مالي خاصة في ظل التحديات الراهنة".

في السياق ذاته، أكد رئيس وزراء مالي شوجيل مايجا ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، خلال لقائهما، عزمهما تكريس الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المبنية على التضامن الراسخ والدعم المتبادل، خاصة في ظل التحديات الراهنة المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قد وصل مساء أمس، إلى مالي في زيارة رسمية بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.