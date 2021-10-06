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أعلنت شركة السياحة الألمانية توي اعتزامها فتح باب الاكتتاب في كمية من أسهمها بهدف جمع أموال تصل إلى 1ر1 مليار يورو من المساهمين الحاليين.

وتعتزم الشركة طرح 52ر523 مليون سهم عادي بدون قيمة اسمية للاكتتاب بمعدل 10 أسهم جديدة مقابل كل 21 سهم قديم وبسعر 15ر2 يورو لكل سهم وهو سعر مخفض نظريا بنسبة 1ر35% عن سعر الطرح السابق.

وقالت توي إن شركة يونيفيرم ليمتد أكبر مساهم فيها والتي تبلغ حصتها 32% من أسهم شركة السياحة العملاقة، استخدمت كامل حقها في الاكتتاب بالسعر المطروح.

وأشارت توي إلى أنها تعتزم استخدام حصيلة الطرح لتقليل تكاليف الفوائد على قروضها وخفض ديونها.